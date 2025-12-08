Video: Arzobispo de Puebla exhorta a peregrinos a apoyarse en autoridades en su camino a la Basílica de Guadalupe

Jorge Barrientos

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, llamó a los fieles católicos en la tradicional peregrinación a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, a tomar precauciones y apoyarse en las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil, para garantizar su seguridad durante el trayecto.

Durante su mensaje, el prelado se dirigió especialmente a los peregrinos que salen desde sus comunidades y recorren diversas carreteras del estado y del país rumbo al santuario mariano, una de las expresiones de fe más importantes de México.

Señaló que estas fechas representan un momento de profunda devoción, pero también implican riesgos, debido a las largas distancias, el flujo vehicular y las condiciones climáticas.

Sánchez Espinosa subrayó la importancia de respetar los señalamientos viales, viajar en grupos organizados, utilizar equipo reflectante durante la noche y mantenerse hidratados.

Asimismo, pidió a los peregrinos seguir las indicaciones de las autoridades para prevenir accidentes y atender cualquier emergencia que pudiera presentarse en el camino.

El arzobispo agradeció el apoyo que brindan las corporaciones de seguridad pública, servicios de emergencia y Protección Civil, quienes cada año implementan operativos especiales para salvaguardar la integridad de los miles de creyentes que caminan hacia la Basílica de Guadalupe.

Finalmente, pidió a la comunidad mantenerse en oración por todos los peregrinos, para que su recorrido sea seguro y puedan llegar con bien a su destino a expresar su fe a la Virgen de Guadalupe.