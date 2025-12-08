Gobierno de la Ciudad impulsa la autonomía económica a través del Bazar Mujeres Imparables y el Mural. 

Además del mural colectivo “Voces que No Callan” para sensibilizar a la población sobre las violencias que viven mujeres y niñas.

Puebla, Pue. a 08 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de impulsar la autonomía económica de las mujeres, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, a cargo de Zaira González, llevó a cabo la segunda edición del Bazar Navideño “Mujeres Imparables 2025”, así como el Mural Colectivo “Voces que No Callan” en el Zócalo de Puebla.

Dentro de esta actividad, participaron 60 mujeres emprendedoras, quienes exhibieron y comercializaron sus productos con el propósito de generar ingresos que contribuyan al bienestar económico de sus familias, fortalecer sus habilidades de venta, ampliar sus redes de clientela y promover el consumo local durante la temporada decembrina.

La titular de la dependencia, Zaira González, destacó que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de la Ciudad de colocar a las mujeres poblanas al centro de la agenda pública y de trabajar de manera permanente por una vida libre de violencias.

“Desde el Gobierno de la Ciudad estamos convencidas de que la igualdad sustantiva también se construye fortaleciendo la economía de las mujeres y ocupando el espacio público con sus voces, su trabajo y su dignidad. Las mujeres no sólo emprenden, también resisten y transforman”, comentó.

Asimismo, Zaira González subrayó el sentido social del mural realizado de manera colectiva:

“El mural ‘Voces que No Callan’ es una expresión viva de memoria, reflexión y resiliencia. Cada mensaje que se plasmó es un llamado a no normalizar la violencia y a seguir construyendo redes de apoyo entre mujeres”, enfatizó.

Gracias al mural colectivo, se a la población sobre las violencias que viven mujeres y niñas, mediante mensajes de apoyo, reflexión y resiliencia, promoviendo la participación social y el derecho a una vida libre de violencia.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, reafirma su compromiso por construir una Puebla más segura, incluyente y con oportunidades para todas y todos.