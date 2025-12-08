Gobierno de San Pedro Cholula refuerza la capacitación en prevención y combate de incendios forestales.

Bomberos de Protección Civil Municipal (PC Cholula), elementos de la Policía Montada, Policía Municipal y Guardias Ciudadanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) participaron en una capacitación básica en prevención y extinción de incendios forestales, impartida por personal de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado.

Durante la jornada formativa se proporcionaron herramientas teóricas y prácticas para la identificación de riesgos, el uso de equipo especializado y la aplicación de técnicas de control y combate de fuego en zonas con vegetación.

Esta preparación resulta fundamental debido a la presencia del Cerro Zapotecas, un área forestal ubicada dentro del municipio y considerada vulnerable durante la temporada de incendios.

La Dirección de Protección Civil Municipal exhorta a la ciudadanía a seguir estas recomendaciones para reducir el riesgo de incendios forestales:

• Evitar arrojar basura, materiales inflamables o colillas de cigarro.

• No encender fogatas; en caso de encontrar restos, apagarlos con agua y tierra.

• Si se realizan quemas controladas, efectuarlo por la mañana y notificar previamente a Protección Civil.

En caso de emergencia, los reportes pueden realizarse al número local 22 22 47 00 97.

El Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso con la capacitación continua del personal operativo para fortalecer la protección del entorno natural y salvaguardar la seguridad de las y los cholultecas.