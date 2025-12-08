Video: Abren tienda Cinco de Mayo al lado del Centro de Convenciones 

María Huerta
La tienda Cinco de Mayo, en el cajón de la 10 Norte, a un costado del Centro de Convenciones, luce una nueva imagen y, con ello, como espacio dedicado a la promoción y venta de productos 100% poblanos.
El establecimiento ofrece una amplia variedad de artículos elaborados por productores locales, con el objetivo de impulsar la economía regional y resaltar la identidad cultural del estado.
El logo de la tienda es verde, con letras grandes el cinco de mayo y en el CINCO le pusieron un corazón.
