Video: Abren tienda Cinco de Mayo al lado del Centro de Convenciones 

María Huerta

La tienda Cinco de Mayo, en el cajón de la 10 Norte, a un costado del Centro de Convenciones, luce una nueva imagen y, con ello, como espacio dedicado a la promoción y venta de productos 100% poblanos.

El establecimiento ofrece una amplia variedad de artículos elaborados por productores locales, con el objetivo de impulsar la economía regional y resaltar la identidad cultural del estado.

El logo de la tienda es verde, con letras grandes el cinco de mayo y en el CINCO le pusieron un corazón.