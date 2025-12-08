Capturan in fraganti a elemento de la Guardia Nacional

Lo acusan de meterse a robar una casa en Puebla capital

Desde Puebla

Erick N. de 19 años, identificado como elemento activo de la Guardia Nacional, fue detenido por la policía municipal de Puebla por el delito de robo a casa habitación en la colonia Lomas de Santa Catarina.

El ahora detenido fue capturado junto a Jonathan N, de 19 años.

La detención fue gracias a la pronta reacción de vecinos, quienes encontraron a los sujetos dentro de la vivienda cuando trataban de hurtar algunas cosas.

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Se espera que la Guardia Nacional emita algún comunicado sobre el delito, que pretendía cometer su elemento activo.