Habrían robado cadáver de la mujer encontrada baleada en Los Reyes de Juárez

Murió por herida de bala

Desde Puebla

Este martes, una mujer fue hallada herida de bala en la cabeza y con huellas de violencia en Los Reyes de Juárez.

Lamentablemente y por la herida de bala en la cabeza, murió en un hospital de Tecamachalco.

Lo curioso de este caso es que luego deque personal de la Fiscalía General del Estado del área de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos acudiera al nosocomio a realizar el levantamiento del cadáver, en su traslado a Puebla, el cuerpo y la carroza fueron robados por sujetos armados.

El conductor de la carroza fue baleado en la pierna, herida que no ponía en riesgo su vida.

En el tramo carretero de Santiago Acatlán a San Jerónimo Ocotitlán, sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán.

Hasta el cierre de esta edición no se ha confirmado si el cadáver y la carroza habrían sido recuperados.