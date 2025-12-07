Lando Norris: El campeón de Fórmula 1, en números

Excelsior

La Fórmula 1 celebra a un nuevo campeón mundial, tratándose de Lando Norris, quien aseguró la corona en 2025 con el tercer lugar en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Pese a que Max Verstappen fue su amenaza principal durante la segunda parte del campeonato, el británico terminó derrotándolo por sólo dos puntos al caer la bandera a cuadros este domingo en Yas Marina.

Con ello, Norris se une a un grupo selecto de pilotos que presumen haber alcanzado la gloria en la categoría más importante del automovilismo, rompiendo con una sequía que McLaren arrastraba desde hace varios años.

Los números que consagran a Lando Norris en la Fórmula 1

– Lando Norris es el piloto número 35 en ser campeón de Fórmula 1, además de ser el undécimo con nacionalidad británica.

– Norris es el primer piloto de McLaren en coronarse en el Gran Circo desde 2008, cuando Lewis Hamilton también obtuvo su primer título. Es también el primero desde que Zak Brown se convirtió en director de la compañía británica y con Andrea Stella al frente de la operación de Fórmula 1.

– Adicionalmente, es la primera vez desde 1998 que McLaren se apodera de los Campeonatos de Pilotos y Constructores en el mismo año. Con 14 triunfos entre Norris y Oscar Piastri, la casa de Woking aseguró su décimo título de equipos desde octubre pasado.

– Para Reino Unido, el de 2025 es el vigésimo primer Campeonato de Pilotos que consiguen sus pilotos representantes, con lo cual se consolida como líder entre las naciones, aunque es el primero desde 2020, cuando Hamilton se convirtió en heptacampeón.

– Con 26 años y 24 días, Lando Norris es el séptimo campeón más joven de la historia de la Fórmula 1; entre los británicos, sólo queda por debajo de Hamilton (23 años y 300 días)

– Durante 2025, Norris consiguió siete victorias, siete poles, 18 podios, 14 calificaciones en primera fila, 373 vueltas lideradas y 23 apariciones en Q3 de calificación. No completó los Grandes Premios de Canadá y Países Bajos, además de que fue descalificado en Las Vegas.

– Norris fue el quinto piloto más joven en tomar parte de un Gran Premio de Fórmula 1 (con 19 años y 124 días), en 2019, aunque fue hasta 2024 cuando logró su primera victoria, en su participación 110.

– La diferencia final entre Lando Norris y Max Verstappen en el Mundial de Pilotos fue de dos puntos. Se han registrado 14 campeonatos que se definieron por brecha de dos unidades o menos, siendo la primera desde 2008, cuando Lewis Hamilton venció a Felipe Massa por un punto.

– Mientras tanto, la brecha final entre Norris, Verstappen y Oscar Piastri fue de 13 puntos, la más apretada desde los 14 que separó a Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Mark Webber en 2010.