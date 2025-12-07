La educación transforma el futuro de los jóvenes: Rectora Lilia Cedillo

Encabeza entrega de tarjetas de la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”

Desde Puebla

En la entrega de 2 mil 744 tarjetas de la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”, la Rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, afirmó que la educación es una herramienta para transformar el futuro de los jóvenes y reconoció la disposición de los gobiernos federal y estatal en apoyo a las familias poblanas.

Ante los jóvenes acompañados de sus padres, reunidos en la Arena BUAP, la doctora Cedillo expresó: “Cuando somos estudiantes nos estimula recibir una beca para solventar los gastos en cuestión de transporte y alimentación. Este estímulo hace que el joven ponga más entusiasmo en sus estudios, favorece la confianza en sí mismo y es una ayuda para sus padres”.

El secretario de Educación del estado, Manuel Viveros Narciso, resaltó el esfuerzo de los gobiernos federal y estatal por consolidar la educación y brindar las mismas condiciones a los jóvenes para la conclusión de sus estudios. “Por medio de esta beca las familias poblanas recibirán un apoyo económico en beneficio de la formación profesional de sus hijos, quienes en un futuro nos representarán como ciudadanos y expertos en diferentes áreas”.

Por su parte, la coordinadora Estatal de Becas Bienestar, María Cecilia Calvillo Ángeles, informó la entrega de más de 2 mil 700 becas Universal Benito Juárez a estudiantes del nivel medio superior y dijo que hace unos meses personal de esta dependencia acudió a las instituciones para informar los beneficios de esta beca, cómo tramitarla, los documentos correspondientes y cómo activar su tarjeta.

A esta ceremonia de entrega acudieron el coordinador Regional en Puebla del Programa Becas para el Bienestar, Jorge Emmanuel Pérez López, así como la subdirectora de becas de la BUAP, María del Pilar Torres Flores.