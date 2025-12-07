Distinguen a docente BUAP con el Global Outstanding Faculty Advisor Award

César Antonio Argüello Rosales, académico de la sede de San José Chiapa, recibió este galardón del Institute of Industrial and Systems Engineers

Desde Puebla

En reconocimiento a su liderazgo, compromiso con la formación de futuros ingenieros y contribución al fortalecimiento de los capítulos estudiantiles a nivel global, el coordinador de la Formación Dual Institucional en el Complejo Regional Centro campus San José Chiapa de la BUAP, César Antonio Argüello Rosales, fue galardonado con el Global Outstanding Faculty Advisor Award, otorgado por el Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE), con sede en Atlanta, Estados Unidos.

Profesor de Ingeniería en Procesos y Gestión Industrial, ha desarrollado una sobresaliente trayectoria como asesor del Capítulo Estudiantil IISE 616 BUAP, San José Chiapa, desde su fundación en 2021. Durante su gestión se han obtenido tres reconocimientos internacionales Gold Award consecutivos (2023, 2024 y 2025), consolidándose como uno de los capítulos más destacados de Latinoamérica.

“Formar parte de un capítulo estudiantil permite a los estudiantes desarrollar habilidades blandas, como liderazgo, resolución de conflictos y toma de decisiones, y de esta manera empoderarse y crecer como mejores profesionistas”, consideró Argüello Rosales.

Los estudiantes han fortalecido su liderazgo, vinculación con la industria y proyección internacional, mediante congresos, talleres y actividades de alto impacto académico que han sido impulsados por el docente del Complejo Regional Centro, como el Congreso de Perspectivas Globales de Mejora Continua: Industria Automotriz.

En 2025, el Capítulo Estudiantil IISE 616 BUAP obtuvo un nuevo logro al ser elegido como sede nacional del Congreso IISE México 2026, denominado “Tecnium – IA”, que se desarrollará bajo la línea temática “Innovación, Inteligencia Artificial y Mejora Continua en la Industria”, con la participación de instituciones y organismos de México, Estados Unidos y Latinoamérica.

César Antonio Argüello Rosales reconoció que este trabajo multidisciplinario no hubiera sido posible sin el respaldo de la institución: “El apoyo se ve reflejado en un mejor desarrollo de los temas académicos; por ejemplo, realizar foros o congresos con ponentes de alto nivel y desarrollar en los estudiantes habilidades para que profesionalmente se inserten en el mercado laboral. Realmente se cuenta con ese respaldo institucional y estamos muy agradecidos con ello”.

Además del citado reconocimiento internacional, la obtención de la sede nacional del Congreso IISE México 2026, posicionan a la BUAP y a su sede de San José Chiapa como un referente internacional en ingeniería, innovación y educación dual, fortaleciendo su papel en la formación de ingenieros de excelencia y en la promoción de la colaboración academia–industria.

“Desde que se inició el capítulo estudiantil, cada año hemos obtenido la máxima distinción que ofrece el Institute of Industrial and Systems Engineers: el Gold Award. Este reconocimiento sintetiza todo el trabajo realizado por cada una de las gestiones a lo largo de la fundación del capítulo hasta ahora”, expresó.