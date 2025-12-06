Marchan en Puebla por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Erika Méndez

La mañana de este sábado, se llevó a cabo una marcha por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemoro el pasado 3 de diciembre.

Personas de distintas edades en sillas de ruedas, con bastón, muletas, avanzaron desde la zona del Paseo Bravo sobre la Avenida Reforma con dirección al Zócalo de Puebla.

Con el objetivo de visibilizar sus necesidades y promover el respeto a sus derechos.