Delegado de Gobernación de Xicotepec, herido en asalto; la inseguridad desborda la región

Abelardo Domínguez

La madrugada de este sábado, Alfredo Barrón García, delegado de Gobernación en la región Xicotepec, fue víctima de un violento asalto sobre la autopista Tlaxco–Tejocotal, quedó gravemente herido.

De acuerdo con los primeros reportes, Barrón, originario de Huauchinango, viajaba acompañado en una camioneta entre Zacatlán y Chignahuapan cuando fue interceptado por delincuentes.

Tras el ataque, el funcionario habría sido privado de su libertad y abandonado en territorio hidalguense con lesiones severas que pusieron en riesgo su vida. Servicios de emergencia de Hidalgo le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron a un hospital en Tulancingo, donde se reporta estable.

Este hecho no solo evidencia la vulnerabilidad de las carreteras en la Sierra Norte, sino también el alarmante incremento de la inseguridad en la región, que parece avanzar sin freno ante la indiferencia de las autoridades municipales, encabezadas por Bety Sánchez Galindo de Zacatlán y Juan Rivera Trejo de Chignahuapan, por donde pasa esta autopista.

La falta de estrategias efectivas de seguridad ciudadana ha convertido estas vías en zonas de riesgo permanente.