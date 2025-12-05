Ficómics BUAP, por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Del 4 al 7 de diciembre, con presentaciones de autores como Mark Russell y Rulo Valdés

Desde Puebla

Ficómics BUAP está presente por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en el stand GG1 del salón del cómic + novela gráfica del área internacional, donde ofrece a los asistentes de esta feria ─clasificada como el evento literario y cultural más grande de Iberoamérica─ una serie de actividades, talleres y presentaciones del 4 al 7 de diciembre.

Este sábado 6 se llevará a cabo “Nothing Is More Ridiculous than the Truth”, en la que el reconocido escritor y autor de cómics, galardonado con los premios Eisner, GLAAD y Ringo, Mark Russell, hará un recorrido por su trayectoria que abarca la creación de obras como Batman y Los Picapiedra. Además, compartirá cómo la sátira y el comentario social se han convertido en sus herramientas para dar nueva vida a personajes clásicos y comprender un mundo que parece haber perdido la razón.

Tras su presentación tendrá lugar el lanzamiento de la Convocatoria Internacional Interuniversitaria de Cómic “Viñetas que piensan”, una actividad en colaboración con la Universidad Anáhuac y la FIL de Guadalajara.

Al respecto, el maestro René García Espinosa de los Monteros, jefe de la Biblioteca Central Universitaria, informó que el objetivo es que los alumnos de nivel superior y posgrado, de instituciones públicas y privadas, que tienen inclinación por la narrativa gráfica y el arte secuencial, postulen una obra concluyente para obtener un premio.

La convocatoria se emitirá formalmente este 6 de diciembre y la recepción de trabajos cerrará hasta finales de julio de 2026. El jurado estará conformado por representantes de la BUAP, la Universidad Anáhuac y la FIL de Guadalajara.

La premiación se llevará a cabo en Puebla, en el marco de las actividades de la Ficómics BUAP 2026, además de que la obra ganadora será presentada en la próxima edición de la FIL, con la intención de acercar el talento de los jóvenes a las editoriales.

En tanto, el domingo 7 se presentará el ilustrador Rulo Valdés, quien dictará una plática para compartir su experiencia en el mundo del cómic, desde sus inicios hasta sus colaboraciones con Marvel y DC. Con anécdotas, consejos y una mirada real sobre los retos del proceso creativo, Rulo revelará lo que implica dedicarse profesionalmente a hacer cómics en México y, sobre todo, cómo no rendirse en el intento.

La participación de la BUAP en la FIL abrió el jueves 4 de diciembre con la exposición de “Ficómics BUAP y la presentación de obras: Lobo emplumado y Arpactión”, en la cual se abordó el origen y proyección de la convención universitaria de cómics más importante de México, que surge por iniciativa de la Dirección General de Bibliotecas de la BUAP, como parte de las actividades de promoción de lectura, de desarrollo de talentos universitarios y de encuentro con diversas expresiones del noveno arte y la cultura pop.

Asimismo, en coordinación con la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA), fruto del talento de estudiantes y docentes, se presentaron las primeras publicaciones de cómic universitario como “Lobo emplumado” y “Arpaction”.