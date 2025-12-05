Fortalecen convivencia navideña entre estancias de día de Amozoc

• DIF Municipal reúne a adultos mayores de Amozoc, Mendizábal, Chachapa y Casa Blanca

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 5 de diciembre de 2025.- El Sistema DIF Municipal de Amozoc realizó el Convivio Navideño 2025 en la Estancia de Día Amozoc, con el propósito de fortalecer la integración y los vínculos afectivos entre las y los adultos mayores que participan en los distintos espacios de atención del municipio.

Durante su mensaje, la presidenta honoraria del DIF, Gloria Barrales Mendoza, destacó la importancia de promover la convivencia entre las estancias de Amozoc, Mendizábal, Chachapa y Casa Blanca. Señaló que estos encuentros permiten que las personas adultas mayores se conozcan, establezcan lazos sólidos y consoliden un sentido de familia que perdure.

El presidente municipal, Severiano de la Rosa, asistió al convivio y reiteró su compromiso con las y los adultos mayores, además de reconocer el trabajo que encabeza su esposa y presidenta del DIF Municipal. Afirmó que el Gobierno de Amozoc mantiene una política de apoyo continuo para garantizar mejores condiciones de bienestar y atención integral.

Las y los asistentes disfrutaron alimentos preparados para la ocasión y música en vivo, en un ambiente de unión y celebración que fortaleció la integración comunitaria.