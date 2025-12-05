Anuncia Alejandro Armenta construcción de unidad habitacional para policías.

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier anunció que el próximo año comenzará la construcción de una unidad habitacional para policías.
Durante el arranque de la campaña de Prevención de Incendios Forestales, dijo que la edificación se llevará a cabo en Amozoc.
Indicó que serán un total de 60 hectáreas y se asignarán a los cuerpos de seguridad con mayor antigüedad.
Explicó que definirán de acuerdo al elemento si les otorgan un pie de casa o un predio.
El objetivo es que todos, cuenten con un espacio antes de que concluya la gestión..
