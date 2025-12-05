Especialistas del INAH identificaron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán.

Erika Méndez
Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificaron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.
Después que tras las fuertes lluvias registradas en la región pobladores de la zona reportaron el hallazgo realizado en la junta auxiliar de Santa Ana Teloxtoc.
Iván Alarcón, responsable del área de Paleontología del Centro INAH Puebla, explicó que la erosión de los sedimentos dio la oportunidad de explorar y documentar testimonios de especies que habitaron la región hace aproximadamente 120 millones de años.
Durante las evaluaciones, los expertos lograron confirmar la presencia de un importante grupo de huellas de dinosaurios herbívoros, carnívoros y voladores.
Ello tres localidades en la junta auxiliar de Santa Ana Xaloxtoc en Tehuacán, en Santa Catarina Tehuixtla en Atexcal y San Lucas Teteletitlán también en Atexcal.
