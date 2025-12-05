Ex delegado de Movilidad y Transporte, acusado de abuso contra menor de edad en Xicotepec

Abelardo Domínguez

El pasado viernes fue detenido y hace unas horas la audiencia de vinculación a proceso en Casa de Justicia en el municipio de Zacatlán, donde todo parece indicar quedó en prisión preventiva oficiosa el abogado Luis Iniesta, ex delegado de Movilidad y Transportes de Xicotepec, detenido el pasado viernes por agentes de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, ya que el abogado Luis Iniesta, fue acusado o denunciado por abuso sexual a una menor de edad vecina de la junta auxiliar de San Isidro en Xicotepec.

Hoy el ex delegado está en el Cereso y no por lo que hizo cuando estuvo en la STM, si no acusado de presuntamente querer abusar de un menor de edad en Xicotepec.