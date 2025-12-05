Encabeza Pepe Chedraui entrega de cheques de “Tu crédito imparable”

– _Durante un encuentro navideño con personas emprendedoras, se otorgaron apoyos financieros que fortalecen proyectos productivos y contribuyen al desarrollo económico local_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 05 de diciembre de 2025.- El presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, encabezó la entrega de 29 cheques simbólicos correspondientes a los esquemas Tu Crédito Individual y Tu Crédito Mujer. Estos apoyos —que van de 10 mil a 149 mil pesos — se otorgan con cero por ciento de interés, ya que el Gobierno de la Ciudad absorbe el costo financiero, permitiendo que cada beneficiario pague únicamente el capital.

Al participar también en el convivio con beneficiarias y beneficiarios de la iniciativa Tu Crédito Imparable, el alcalde expresó que el Gobierno de la Ciudad tiene el objetivo de impulsar a los negocios de Puebla. Agregó que las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 90 por ciento de los empleos a nivel nacional en todo México, por lo que se brinda este impulso.

“Queremos que se impulsen todos y cada uno de los negocios que tenemos aquí en Puebla, que sepan perfectamente bien que cuentan con el municipio, que lo que se les ofrezca estamos a sus órdenes, que necesitamos que generen empleo, que esos esfuerzos que se están haciendo generen mucho empleo y que se multiplique”, agregó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, afirmó que el interés de alcalde es apoyar a emprendedores establecidos, artesanas y artesanos, entre otros.

“Muy agradecido de estas con ustedes, enhorabuena, éxito para sus negocios sigan trabajando que nosotros también seguiremos trabajando por ustedes”, expresó.

La entrega forma parte del objetivo de impulsar el crecimiento, desarrollo y consolidación de emprendedores, así como de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), mediante esquemas de financiamiento accesibles que fomenten la inversión productiva, fortalezcan la formalización de negocios y contribuyan a una mayor generación de empleo y dinamización económica.

En esta jornada de Tu Crédito Imparable se distribuyeron cheques por un monto total de $1,475,000. De julio a la fecha, Tu Crédito Imparable ha otorgado un total de 429 créditos, lo que ha generado una derrama económica de $26,770,959 M.N. Dentro de este resultado, el esquema Tu Negocio Sí Plus ha brindado 102 créditos por $11,305,959 M.N.; mientras que Tu Crédito Individual ha otorgado 179 créditos, sumando $4,849,000 M.N.. Asimismo, el esquema Tu Crédito Mujer ha consolidado 140 créditos grupales, equivalentes a 1,528 créditos individuales, que representan una derrama de $10,616,000 M.N.