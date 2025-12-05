Aparecen supuestas narcomantas en la entidad

Desde Puebla

Presuntas narcomantas aparecieron en distintos puntos de Puebla, con mensajes contra delincuentes у advertencias.

Las mantas incluyen fotografías у acusan a individuos con alias como “El Gallo”, “Pollo”, “Cheque”, “Hijo del Mamer”, “Pocoyo” у”Cacarizo””.

Junto a la amenaza explícita:”venimos por ustedes hdsptm”.

Uno de los primeros reportes fue desde Tepeaca, donde un usuario relató: “Buenos días, voy camino a Veracruz y encontré esta lona colgada a la altura de Tepeaca”.

Cabe señalar que este hecho se maneja con total hermetismo, debido a la magnitud de las amenazas.

Aunque ese sabe que otras narcomantas aparecieron en otros puntos de Puebla, no hay alguna prueba de ello más que la de la Puebla-Orizaba.