Identifican cadáver de mujer dejado en la zona El Carmen

Desde Puebla
A más de un mes del hallazgo que estremeció a la colonia El Carmen, autoridades confirmaron la identidad de la mujer encontrada sin vida dentro de un carrito de supermercado el 17 de octubre.
Se trataba de Joselin Liliana V. G., de 24 años, cuyo cuerpo permanece en el INCIFO sin que, hasta ahora, algún familiar haya acudido a reclamarlo.
