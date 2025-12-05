Armenta da comienzo a campañas de prevención de incendios forestales 2026

María Huerta

Alejandro Armenta arrancó campañas de prevención de incendios forestales 2026 y señaló acciones para el campo poblano.

Tras la entrega de vehículos especiales y uniformes a brigadistas y guardia forestal, el mandatario expuso que es necesario modificar el uso del bosque.

“Antes que termine nuestra Administración, vamos a terminar con la deforestación y se dé el cultivo de granos”.