Armenta da comienzo a campañas de prevención de incendios forestales 2026

María Huerta
Alejandro Armenta arrancó campañas de prevención de incendios forestales 2026 y señaló acciones para el campo poblano.
Tras la entrega de vehículos especiales y uniformes a brigadistas y guardia forestal, el mandatario expuso que es necesario modificar el uso del bosque.
“Antes que termine nuestra Administración, vamos a terminar con la deforestación y se dé el cultivo de granos”.
