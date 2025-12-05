Ambulantes se podrán instalar en la Villita a partir del 11 de diciembre: Franco Rodríguez

María Tenahua

El secretario general de Gobierno (SGG), Franco Rodríguez Álvarez, señaló que, a partir del 11 de diciembre, los ambulantes se podrán instalar en la zona de la Villita por celebración de la Virgen de Guadalupe.

En indicó que la dependencia a su cargo ha tenido diálogo con los informales, para que, como cada año, ocupen el Paseo Bravo y vendan productos de temporada.

Asimismo, informó que después de esta fecha se les permitirá vender en esta zona con 50 espacios: El Carmen, Analco, y esto será a partir del 16 de diciembre al 7 de enero.