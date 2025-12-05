Infraestructura municipal pasó de 613 a 811 mdp ejercidos: Edgar Dávila

María Tenahua

El subsecretario de Infraestructura del ayuntamiento de Puebla, Edgar Dávila Ramo,s señaló que comenzaron con un presupuesto de 613 millones de pesos y concluirán el año con más de 811, de acuerdo al plan anual de obra del 2025.

En este sentido, destacó que el plan anual de obra de este año se ha cumplido, incluso hay acciones que se sumaron durante este periodo; por ello tuvieron que ampliar su presupuesto 200 millones de pesos.

Asimismo, comentó que al cierre del 2025 se concluyeron 26 obras y actualmente se tiene en proceso más de 20, entre las que destacan pavimentaciones, captadores de agua, el bachillerato tecnológico que en Ciudad Universitaria (CU2) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el mercado municipal de San Ramón.