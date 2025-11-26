Presenta Pepe Chedraui actividades de Vive la Navidad Puebla 2025

– _“Los invitamos para que se sumen a estas actividades con sus familias, queremos que sea una gran fiesta navideña para que la pasemos bien”: expresó_

– _Dieron a conocer la Imparable Agenda Cultura, recorridos en “nacimientos”, Noche de Museos, el encendido del árbol e iluminación del Centro Histórico, pastorelas, entre otros_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 26 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de que la capital poblana continúe posicionándose como epicentro turístico, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, presentó la cartelera de actividades de Vive la Navidad en Puebla 2025 por segundo año consecutivo.

De esta manera, fue presentada la Imparable Agenda Cultural, los recorridos de “nacimientos” por templos del Centro Histórico, Villa Navideña Artesanal en Parque Sendela, y la última edición de Noche de Museos que se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre, así como el encendido del árbol navideño e iluminación del primer cuadro de la ciudad.

Así como las intervenciones alusivas a la temporada navideña en el Centro de la ciudad, la instalación de buzones de cartas para Santa y los Reyes Magos, pastorelas y actividades navideñas en unidades habitacionales, entre otras.

En este sentido, el alcalde, Pepe Chedraui Budib, extendió una invitación a todas las personas que tengan el deseo de visitar Puebla para que disfruten las actividades que se prepararon a través de diferentes dependencias, entre ellas la llegada de la ópera “Primero Sueño”, Desde el MET de Nueva York.

“Van a haber muchas actividades. Invitar a las y los poblanos que vengan a disfrutar que Puebla esté en paz, que Puebla es seguro; y por eso, los invitamos para que se sumen a estas actividades con sus familias, queremos que sea una gran fiesta navideña para que la pasemos bien”, abundó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, destacó el lanzamiento de la temporada decembrina con la campaña “Vive el Invierno Puebla Capital 2025” la cual contará con actividades culturales y turísticas para disfrute de la ciudadanía, así como la gran afluencia de turistas en la capital.

Además, extendió la invitación a visitar las diversas actividades que estarán en diversas zonas de la capital como la última edición de Noche de Museos, estrategias de descuentos y promociones para impulsar la economía local y recorridos turísticos en templos del primer cuadro de la ciudad para disfrute familiar.

“Es por ello que, como Gobierno de la Ciudad, seguimos trabajando en acciones que impulsen la promoción turística y con ello el fomento económico de nuestra ciudad”, comentó.

Mientras que Anel Nochebuena, titilar del Instituto Municipal de Arte y Cultura, dio a conocer que el organismo contempla más de 40 actividades en diferentes sedes de la capital como las juntas auxiliares y más de 500 actividades en La Imparable Agenda Cultural del mes de diciembre.

Destacó que a partir del 8 de diciembre y hasta el 6 de enero se podrá disfrutar de la experiencia sensorial en el domo geodésico, en el Zócalo de la Ciudad, en torno al origen histórico del nacimiento, conjuntando experiencias sensoriales y emotivas que remontará a los momentos familiares e inolvidables de la infancia.

Dio a conocer que la exposición del nacimiento estará desde el 26 de noviembre hasta el 6 de enero en el Palacio Municipal de Puebla, asimismo se va a recorrer la Villa Navideña que estará en el Zócalo de la ciudad.

En tanto que el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, informó que colocarán más de cuatro mil piezas de adornos luminosos en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, como el Zócalo, el Paseo Bravo, el Carmen, el Parián, entre otros. Además, se instalará un árbol navideño monumental de 20 metros con tecnología LED frente al Palacio Municipal; mientras que en las 17 Juntas Auxiliares brillará un árbol de 4 metros de altura en cada presidencia, llevando la celebración a todas las comunidades.

Finalmente, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, anunció que, bajo el liderazgo de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, se han preparado una serie de actividades pensadas especialmente para regalar alegría, unión y momentos inolvidables a las familias poblanas.

Destacó que, por segundo año consecutivo se realizarán las Posadas Navideñas. “En esta ocasión, visitaremos las unidades habitacionales de la capital. Además, el Desfile de Reyes se llevará a cabo el 3 de diciembre a las 6:30 horas, partiendo de la Avenida Juárez y calle 25 sur. Finalmente, el 4 de enero se realizará tradicional partida de Rosca de Reyes.

De igual forma, como parte de esta campaña se dará promoción y difusión a las actividades preparadas por la Industria Turística, así como a la temporada gastronómica con platillos poblanos de temporada navideña.