Consejo Universitario BUAP avala calendario escolar 2026 

María Huerta

El Consejo Universitario aprobó por mayoría de votos, el calendario escolar para el ciclo escolar 2026 de la BUAP “un nuevo camino”, que comprende de cinco calendarios de los niveles (medio superior, superior y posgrados).

Además, cuenta con 16 días inhábiles y tres periodos vacacionales que comprende de 30 días hábiles.

En sesión ordinaria, Juan Manuel Rosas, director de Administración Escolar, dio lectura al nuevo calendario escolar 2026, que presentó la rectora Lilia Cedillo.

Abundó que este calendario cuenta con 16 días inhábiles en 2026: 1 de enero; 2 de febrero; 13 y 16 de marzo; 2, 3 y 4 de abril; 1, 5, 10 y 15 de mayo; 16 de septiembre; 1, 2 y 16 de noviembre y 25 de diciembre.

Mientras, los tres periodos de vacaciones: 30 de marzo al 10 de abril; 20 de julio al 7 de agosto y 22 de diciembre al 31 de diciembre.