Ataque dejó un hombre muerto en San Martín Texmelucan

Desde Puebla
Un hombre perdió la vida atacado a balazos a bordo de su camioneta por sujetos desconocidos en Texmelucan.
Esta tarde de miercoles sobre la calle Reforma en San Lucas Atoyatenco.
You may also like
-
Puebla, sede del Abierto Mundial de Pool Bola 9 de Billar 2025
-
SSC ha remitido 37 vehículos por participar en arrancones
-
FGR imputa a dueño de Miss Universo tráfico de drogas, armas y huachicol
-
Agricultores ganan 300 mdp por vender agua: Sheinbaum
-
Continúa a la baja la incidencia delictiva en el estado de Puebla; disminuyen 14 delitos de impacto social