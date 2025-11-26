Inseguridad Sección Principal

Ataque dejó un hombre muerto en San Martín Texmelucan

By Redaccion2 / 26 noviembre, 2025

Desde Puebla

Un hombre perdió la vida atacado a balazos a bordo de su camioneta por sujetos desconocidos en Texmelucan.

Esta tarde de miercoles sobre la calle Reforma en San Lucas Atoyatenco.

