No habrá pista de arrancones en Puebla capital, pero estamos a favor de que se regulen: José Chedraui

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, está de acuerdo en que se regulen los arrancones en el estado; no obstante, resaltó que en la capital no se permiten

En este sentido, refirió que concuerda con la propuesta del mandatario poblano, Alejandro Armenta Mier, de la creación de una pista para evitar accidentes y muertes por esta causa.

Los accidentes han sucedido en el bulevar Hermanos Serdán, en la Vía Atlixcáyotl, entre otros; por lo tanto, la solución es que las autoridades estatales y municipales trabajen de la mano, para que se regule el tema.