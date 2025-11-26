Aprueba Cabildo solicitar al Congreso autorización de suscribir comodato para el Paseo Bravo 

Desde Puebla

Puebla, Pue., 26 de noviembre de 2025.- Durante el desarrollo de la Décima Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, encabezada por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, fue aprobado un punto de acuerdo con respecto al Parque conocido como “Paseo Bravo de la Ciudad de Puebla”.

Como parte del orden del día, el cuerpo edilicio aprobó por unanimidad la autorización al Ayuntamiento de Puebla, a través del presidente municipal, suscribir un contrato de comodato respecto al Parque conocido como “Paseo Bravo de la Ciudad de Puebla” con el Organismo Público descentralizado denominado “Convenciones y Parque” con una vigencia hasta el Ejercicio 2030 y a su vez, solicitar la autorización al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.