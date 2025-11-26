Puebla, sede del Abierto Mundial de Pool Bola 9 de Billar 2025

-Participarán representantes de 20 países.

-El certamen está homologado por la Billiard Congress of America, la World Pool Association y la International Billiard Federation.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Del 26 al 29 de noviembre, Puebla será escenario del Abierto Mundial de Pool Bola 9 de Billar 2025, torneo internacional de élite que reunirá a 256 jugadores provenientes de 20 países, entre ellos: Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, España, Ecuador, Venezuela, Francia, Filipinas, Ucrania, Canadá, Holanda, Panamá, Líbano, Egipto, Alemania, Guatemala, Escocia, Inglaterra y México.

Continúa la promoción y difusión de eventos deportivos de corte nacional e internacional, por lo que este campeonato, primero en su tipo en México, reunirá a figuras consolidadas y nuevas promesas del billar mundial, quienes competirán por puntos oficiales de ranking continental y mundial, en un certamen homologado por la Billiard Congress of America, la World Pool Association y la International Billiard Federation.

El torneo, a realizarse en el Salón Picasso del Hotel Holiday Inn Finsa en la ciudad de Puebla, se desarrollará bajo un sistema de doble eliminación, dividido en brackets profesionales, en el que participarán hombres, mujeres y niños, con el propósito de ser un evento incluyente y de alto nivel técnico.

El subsecretario de Deporte, Mauricio García Castillo, destacó que para el gobernador Alejandro Armenta, la realización de eventos deportivos nacionales e internacionales ha sido fundamental durante 2025, adelantó que el próximo año se proyecta ampliar la organización de competencias en diversas disciplinas.

Por su parte, el presidente de la Unión Mexicana de Campeones de Billar, Jesús Gallegos, agradeció al Gobierno del Estado de Puebla el respaldo para llevar a cabo este torneo, el cual busca transformar la percepción del billar en el país y posicionarlo como un deporte con aspiraciones olímpicas.

En la presentación también asistió el presidente de la Asociación Deportiva Poblana de Billar, Genaro Eloeza, y el campeón nacional de Pool en Bola 9 y Heyball, Yusue Kuriansky, quienes celebraron que Puebla sea sede de un encuentro que marcará un antes y un después para esta disciplina en México.