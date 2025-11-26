Apenas mil de 19 mil unidades de transporte público tendrían cámaras: SMT

- En 2026 revisará que los vehículos cuenten con cámaras de videovigilancia
Erika Méndez
En 2026, la secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla iniciará una revisión en las unidades del transporte público, para verificar que cuenten con cámaras de videovigilancia y botones de pánico.
En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Silvia Tanús Osorio, dijo que el programa implementado en los gobiernos pasados fue una simulación, pues, de 19 mil unidades, se estima que solo mil cuentan con los dispositivos.
Precisó que la revisión se llevará a cabo cuando termine la revista vehicular, es decir, aproximadamente en el mes de noviembre.
Recordó que actualmente se lleva a cabo un programa integral de reordenamiento y modernización, para mejorar la movilidad en Puebla mediante acciones que fortalezcan la legalidad, seguridad vial, calidad del servicio y acompañamiento a concesionarios y permisionarios.
You may also like
-
Acciones coordinadas de la SSC consolidan resultados a favor de la capital poblana
-
Confirman supuesto suicidio mañanero en el Periférico Ecológico
-
SSC ha remitido 37 vehículos por participar en arrancones
-
Video: Debido a conflicto entre sindicatos, bloquean autopista Puebla-Tlaxcala
-
Por frente frío No. 16, SEP suspende clases este jueves en 5 mil 836 escuelas