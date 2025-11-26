Apenas mil de 19 mil unidades de transporte público tendrían cámaras: SMT

En 2026 revisará que los vehículos cuenten con cámaras de videovigilancia

Erika Méndez

En 2026, la secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla iniciará una revisión en las unidades del transporte público, para verificar que cuenten con cámaras de videovigilancia y botones de pánico.

En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Silvia Tanús Osorio, dijo que el programa implementado en los gobiernos pasados fue una simulación, pues, de 19 mil unidades, se estima que solo mil cuentan con los dispositivos.

Precisó que la revisión se llevará a cabo cuando termine la revista vehicular, es decir, aproximadamente en el mes de noviembre.

Recordó que actualmente se lleva a cabo un programa integral de reordenamiento y modernización, para mejorar la movilidad en Puebla mediante acciones que fortalezcan la legalidad, seguridad vial, calidad del servicio y acompañamiento a concesionarios y permisionarios.