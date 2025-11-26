Acciones coordinadas de la SSC consolidan resultados a favor de la capital poblana

– _Franco Rodríguez reitera saldo blanco durante el Buen Fin y anuncia opciones de temporada Guadalupe-Reyes_

– _El coronel Félix Pallares destacó acciones contra “arrancones”, “Radar” y Operativo Alcoholímetro_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 26 de noviembre de 2025.- Como resultado de la implementación de diversas estrategias, que tienen el objetivo de brindar protección a las y los habitantes de la capital poblana, además de reconstruir el tejido social y generar entornos de paz, en Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, a través de la Secretaría General de Gobierno y de Seguridad Ciudadana (SSC), resaltó el saldo blanco obtenido durante la temporada del “Buen Fin”.

En este sentido, Franco Rodríguez, secretario general de Gobierno reportó saldo blanco durante el Buen Fin destacando la afluencia en el comercio establecido, así como el cumplimiento de acuerdos por parte de los comercios populares.

Asimismo, resaltó las acciones a implementar en las próximas festividades por la temporada Guadalupe-Reyes como actividades, estrategias de seguridad y habilitación de espacios temporales ante la afluencia para las próximas festividades.

Por su parte, el titular de la SSC, Félix Pallares Miranda recordó que se dispuso de un estado de fuerza de más de 300 elementos, desplegados en centros comerciales, zonas gastronómicas y tiendas departamentales; lo que dio como resultado cero incidencias delictivas.

Por otra parte, el secretario resaltó que, durante el periodo del 10 al 24 de noviembre del presente año, la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) tuvo 5 mil 287 auxilios atendidos, siendo 755 atenciones al día, con un tiempo de respuesta de 6:44 minutos.

De igual forma, se han implementado 17 Operativos Centinela en 136 puntos de inspección, donde mil 786 vehículos, entre motocicletas y automóviles, fueron inspeccionados, dando como resultado 310 unidades con estatus irregular, mismas que fueron enviadas al depósito vehicular y se efectuaron 22 infracciones y se reportó la detención de una persona por delitos contra la salud.

Asimismo, 204 operativos Transporte Seguro se realizaron en paraderos y unidades colectivas, bajo una estrategia conjunta entre Estado, Municipio y Federación, donde 5 mil 080 personas se inspeccionaron, en mil 157 unidades, de más de 100 rutas del servicio público.

También, en este mismo periodo, se llevaron a cabo 14 operativos Angelópolis, donde una persona, originaria de Colombia, fue rescatada. Además, se consultaron 36 personas, se inspeccionaron 42 vehículos, cuatro motocicletas fueron enviada al depósito vehicular, y se realizaron 44 infracciones por diversos delitos.

Por otra parte, se llevaron a cabo cuatro operativos Protección Radar, durante los días 14, 15, 21 y 22 de noviembre, en los que fueron intervenidos 214 negocios y se realizó la entrega de 21 lonas informativas, así como 23 descargas de la aplicación para dispositivos móviles, Seguridad Inmediata.

Asimismo, se implementaron dos Operativos Alcoholímetro, donde fueron realizadas 14 pruebas, de las cuales, 12 resultaron positivas, mismas que fueron remitidas ante el Juez Cívico, 26 vehículos y personas, fueron inspeccionados, así como 22 acciones de proximidad.

Derivado de estrategias, encaminadas a combatir diversos hechos con apariencia de delito, se aseguraron 251 paquetes o envoltorios con posibles sustancias ilícitas, 51 armas de fuego y cartuchos útiles, 54 vehículos fueron identificados, de los cuales 34 fueron recuperados y 19 involucrados en diversas conductas delictivas. Además, se reportó la detención de 200 personas, 71 fueron presentadas ante el Juzgado Cívico, cinco al Ministerio Público para adolescentes, una al Ministerio Público Federal y 123 más, ante el Ministerio Público entre ellas una por violación.

Finalmente, con el fin de garantizar la seguridad vial, reducir riesgos de accidentes, proteger la integridad de peatones y automovilistas, se efectuaron 274 operativos “Arrancones”, con 67 inspecciones efectuadas, nueve infracciones levantadas y 36 vehículos enviados al depósito vehicular.