Terminar concesión de RUTA costaría 22 mil mdp: García Parra

Erika Méndez

Terminar concesión de las cuatro líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) costaría al gobierno de Puebla 22 mil millones de pesos, indicó el coordinador del gabinete, José Luis García Parra.

En conferencia de prensa, dijo que faltan 29 años para que culmine el contrato y hasta el momento se han pagado cuatro mil millones de pesos desde que se implementó el sistema Ruta con un modelo financiero de negocios particulares.

Precisó que desde 2013 los gobiernos de la derecha dejaron deuda disfrazada de obligaciones financieras, desarrollaron un sistema corrupto de saqueo y modificaron la ley para legalizar el uso de recursos con modelos de inversión que comprometieron el dinero del pueblo.

“En Puebla nos estamos enfrentando con el cartel de las concesiones, que nos dejaron, nos heredaron los gobiernos de la derecha”, dijo García Parra.