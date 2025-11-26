En la capital hay 400 sexoservidoras: Franco Rodríguez

María Tenahua

El secretario general de Gobierno (SGG), Franco Rodríguez Álvarez comentó que continúan los operativos para el ordenamiento de las sexoservidoras.

Hasta el momento, hay 400 en el Centro Histórico.

En este sentido, comentó que hasta el momento su dependencia no las ha reubicado en otros espacios del corazón de la ciudad y al parque de Sor Juan Inés de la Cruz no han regresado.

Franco Rodríguez agregó que la mayoría de las mujeres que se dedica a este oficio ya no tiene la necesidad de estar en la vía pública, toda vez que concretan sus servicios a través de un celular.

*Habilita Gobierno de la Ciudad espacios regulados para venta navideña*

_El secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez detalló los puntos temporales para el comercio popular_

Con el objetivo de ordenar la actividad comercial durante la temporada decembrina y fortalecer al comercio establecido, el Gobierno de la Ciudad habilitó espacios temporales para la venta de artículos navideños, priorizando la convivencia segura, accesible y organizada en el Centro Histórico y zonas tradicionales de la ciudad, informó el secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez.

En conferencia de prensa en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, puntualizó que ya se encuentran activos los puntos autorizados en áreas tradicionalmente destinadas a la comercialización de temporada: el callejón John Lennon, el Parque Enrique Benítez de la colonia Huexotitla y la plaza cívica del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, donde se ofertan árboles, esferas, adornos y demás productos alusivos a Navidad.

Adicionalmente, dijo, fue habilitado el corredor comercial en Analco, con alrededor de 40 vendedores regulados. Puntualizó que la presencia de estos comerciantes estará permitida únicamente hasta el 21 de diciembre, conforme a los acuerdos establecidos, manteniendo supervisión permanente para asegurar el respeto al comercio formal, la movilidad peatonal y la sana convivencia social.

También anunció nuevas alternativas temporales para el comercio popular, como en la Villita y el Seminario Palafoxiano por el 12 de diciembre (día de la Virgen de Guadalupe), así como en la unidad habitacional La Margarita por el Día de Reyes.