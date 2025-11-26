Desde la Pasión

México en el Clasificatorio Américas para el Mundial FIBA 2027: contra quién y cuándo juegan

By Redaccion1 / 26 noviembre, 2025

El viaje rumbo al Mundial de Básquetbol ha comenzado. A partir de este viernes 28 de noviembre, 16 selecciones, incluida México, competirán en el Clasificatorio de América para ganar uno de los siete cupos al magno torneo que se llevará a cabo en Qatar en 2027. La tarea no será sencilla. El primer duelo es contra República Dominicana, equipo que históricamente ha dominado a los nacionales: han ganado 13 enfrentamientos por siete de la quinteta mexicana.

No obstante, el último antecedente invita al optimismo, pues México ganó 80-73 en el FIBA AmeriCup en febrero de este año. Este primer duelo en el torneo clasificatorio es crucial pues comparten grupo con Estados Unidos, potencia y favorito no sólo para llegar al Mundial sino también para ganarlo.

Con la celebración del partido internacional en Zacatecas, el coach Omar Quintero tiene muy claro que no sólo viajarán a dicha entidad para un simple partido. Quiere dejar algo positivo en la comunidad. “Venimos a impactar desde diferentes áreas. Tendremos un campamento para niñas y niños, una visita a una escuela, otra a una casa hogar. Habrá clínicas con entrenadores y árbitros y todo esto es porque queremos dejar huella, no solo jugar e irnos“, expresó en conferencia de prensa.

México fue sorteado en el Grupo A con Nicaragua, República Dominicana (9º en el Mundial de 2023) y Estados Unidos, 17 veces ganador de la medalla de oro en Juegos Olímpicos. En la primera fase los equipos se enfrentan entre sí en tres ventanas: del 28 de noviembre al 1 de diciembre del 2025; del 26 de febrero al 1 de marzo y, por último, del 3 al 6 de julio del 2026. Los dos mejores de cada sector avanzarán a la posterior ronda continental.

Calendario de partidos

28 de noviembre

  • Nicaragua vs Estados Unidos
  • México vs República Dominicana

1º de diciembre

  • Estados Unidos vs Nicaragua
  • República Dominicana vs México

26 de febrero (2026)

  • Estados Unidos vs República Dominicana
  • Nicaragua vs México

1 de marzo

  • Estados Unidos vs México
  • Nicaragua vs República Dominicana

3 de julio

  • República Dominicana vs Estados Unidos
  • México vs Nicaragua

6 de julio

  • República Dominicana vs Nicaragua
  • México vs Estados Unidos

