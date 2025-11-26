México en el Clasificatorio Américas para el Mundial FIBA 2027: contra quién y cuándo juegan

AS MÉXICO

El viaje rumbo al Mundial de Básquetbol ha comenzado. A partir de este viernes 28 de noviembre, 16 selecciones, incluida México, competirán en el Clasificatorio de América para ganar uno de los siete cupos al magno torneo que se llevará a cabo en Qatar en 2027. La tarea no será sencilla. El primer duelo es contra República Dominicana, equipo que históricamente ha dominado a los nacionales: han ganado 13 enfrentamientos por siete de la quinteta mexicana.

No obstante, el último antecedente invita al optimismo, pues México ganó 80-73 en el FIBA AmeriCup en febrero de este año. Este primer duelo en el torneo clasificatorio es crucial pues comparten grupo con Estados Unidos, potencia y favorito no sólo para llegar al Mundial sino también para ganarlo.

Con la celebración del partido internacional en Zacatecas, el coach Omar Quintero tiene muy claro que no sólo viajarán a dicha entidad para un simple partido. Quiere dejar algo positivo en la comunidad. “Venimos a impactar desde diferentes áreas. Tendremos un campamento para niñas y niños, una visita a una escuela, otra a una casa hogar. Habrá clínicas con entrenadores y árbitros y todo esto es porque queremos dejar huella, no solo jugar e irnos“, expresó en conferencia de prensa.

México fue sorteado en el Grupo A con Nicaragua, República Dominicana (9º en el Mundial de 2023) y Estados Unidos, 17 veces ganador de la medalla de oro en Juegos Olímpicos. En la primera fase los equipos se enfrentan entre sí en tres ventanas: del 28 de noviembre al 1 de diciembre del 2025; del 26 de febrero al 1 de marzo y, por último, del 3 al 6 de julio del 2026. Los dos mejores de cada sector avanzarán a la posterior ronda continental.

Calendario de partidos

28 de noviembre

Nicaragua vs Estados Unidos

México vs República Dominicana

1º de diciembre

Estados Unidos vs Nicaragua

República Dominicana vs México

26 de febrero (2026)

Estados Unidos vs República Dominicana

Nicaragua vs México

1 de marzo

Estados Unidos vs México

Nicaragua vs República Dominicana

3 de julio

República Dominicana vs Estados Unidos

México vs Nicaragua

6 de julio