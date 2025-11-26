México en el Clasificatorio Américas para el Mundial FIBA 2027: contra quién y cuándo juegan

AS MÉXICO
El viaje rumbo al Mundial de Básquetbol ha comenzado. A partir de este viernes 28 de noviembre, 16 selecciones, incluida México, competirán en el Clasificatorio de América para ganar uno de los siete cupos al magno torneo que se llevará a cabo en Qatar en 2027. La tarea no será sencilla. El primer duelo es contra República Dominicana, equipo que históricamente ha dominado a los nacionales: han ganado 13 enfrentamientos por siete de la quinteta mexicana.
No obstante, el último antecedente invita al optimismo, pues México ganó 80-73 en el FIBA AmeriCup en febrero de este año. Este primer duelo en el torneo clasificatorio es crucial pues comparten grupo con Estados Unidos, potencia y favorito no sólo para llegar al Mundial sino también para ganarlo.
Con la celebración del partido internacional en Zacatecas, el coach Omar Quintero tiene muy claro que no sólo viajarán a dicha entidad para un simple partido. Quiere dejar algo positivo en la comunidad. “Venimos a impactar desde diferentes áreas. Tendremos un campamento para niñas y niños, una visita a una escuela, otra a una casa hogar. Habrá clínicas con entrenadores y árbitros y todo esto es porque queremos dejar huella, no solo jugar e irnos“, expresó en conferencia de prensa.
México fue sorteado en el Grupo A con Nicaragua, República Dominicana (9º en el Mundial de 2023) y Estados Unidos, 17 veces ganador de la medalla de oro en Juegos Olímpicos. En la primera fase los equipos se enfrentan entre sí en tres ventanas: del 28 de noviembre al 1 de diciembre del 2025; del 26 de febrero al 1 de marzo y, por último, del 3 al 6 de julio del 2026. Los dos mejores de cada sector avanzarán a la posterior ronda continental.
Calendario de partidos
28 de noviembre
- Nicaragua vs Estados Unidos
- México vs República Dominicana
1º de diciembre
- Estados Unidos vs Nicaragua
- República Dominicana vs México
26 de febrero (2026)
- Estados Unidos vs República Dominicana
- Nicaragua vs México
1 de marzo
- Estados Unidos vs México
- Nicaragua vs República Dominicana
3 de julio
- República Dominicana vs Estados Unidos
- México vs Nicaragua
6 de julio
- República Dominicana vs Nicaragua
- México vs Estados Unidos
