Video: Confirman supuesto suicidio mañanero en el Periférico Ecológico

Desde Puebla

*26 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* En relación con lo ocurrido sobre Periférico Ecológico, a la altura de Camino Real a Cholula, Protección Civil Municipal de San Pedro Cholula informa:

Paramédicos de Protección Civil atendieron el reporte de una persona que presuntamente se habría privado de la vida en la zona. Al arribar y activar los protocolos correspondientes, se confirmó que un masculino ya no contaba con signos vitales.

Personal de PC Cholula acordonó el área en tanto se espera el arribo de la Fiscalía General del Estado de Puebla para realizar las diligencias pertinentes.

Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal implementaron dispositivos viales para agilizar la circulación y prevenir incidentes adicionales.