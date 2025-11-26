SSC ha remitido 37 vehículos por participar en arrancones

María Tenahua

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, Félix Pallares Miranda, señaló que se han remitido al corralón 36 vehículos por participar en arrancones en lo que va de la administración.

En este sentido, indicó que la dependencia a su cargo ha implementado 274 operativos contra arrancones en la vía pública, entre las que destacan el bulevar Hermanos Serdán, Calzada Zavaleta, Recta a Cholula y Vía Atlixcáyotl.

Asimismo, señaló que este tipo de dispositivos son con el objetivo de prevenir estas actividades ilegales, debido a que no solo se realizan con automóviles, sino con motocicletas y a la fecha se ha infraccionado a 9 personas.