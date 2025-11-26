J Balvin anuncia gira de conciertos por México: fecha, lugar y todo lo que debes saber

HOLA MÉXICO

J Balvin se ha consolidado como uno de los exponentes del género urbano más reconocidos en Latinoamérica y el resto del mundo. El colombiano, quien ha logrado el equilibrio en sus entornos familiar y profesional, toma con firmeza esta etapa de su vida para enfocarse en la música y llevar a sus fans una nueva serie de presentaciones en 2026 por algunos de los principales estadios de México. El intérprete de éxitos como Mi Gente, Ginza o Ay Vamos, hizo el anuncio tras su presentación en el Coca Cola Flow Fest, un encuentro que le mereció las ovaciones de sus fans, ansiosos por verlo de vuelta en los escenarios.

La gira de J Balvin por México

Los fanáticos de J Balvin cuentan los días para la serie de shows que el ídolo urbano ofrecerá por el país. OCESA, empresa organizadora del show, ha dado a conocer las fechas del tour que tocará base en tres de las principales capitales de México. De acuerdo a lo confirmado, las presentaciones se han programado de la siguiente manera: