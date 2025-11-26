J Balvin anuncia gira de conciertos por México: fecha, lugar y todo lo que debes saber

HOLA MÉXICO
J Balvin se ha consolidado como uno de los exponentes del género urbano más reconocidos en Latinoamérica y el resto del mundo. El colombiano, quien ha logrado el equilibrio en sus entornos familiar y profesional, toma con firmeza esta etapa de su vida para enfocarse en la música y llevar a sus fans una nueva serie de presentaciones en 2026 por algunos de los principales estadios de México. El intérprete de éxitos como Mi Gente, Ginza o Ay Vamos, hizo el anuncio tras su presentación en el Coca Cola Flow Fest, un encuentro que le mereció las ovaciones de sus fans, ansiosos por verlo de vuelta en los escenarios.
La gira de J Balvin por México
Los fanáticos de J Balvin cuentan los días para la serie de shows que el ídolo urbano ofrecerá por el país. OCESA, empresa organizadora del show, ha dado a conocer las fechas del tour que tocará base en tres de las principales capitales de México. De acuerdo a lo confirmado, las presentaciones se han programado de la siguiente manera:
- 14 de mayo, Ciudad de México – Palacio de los Deportes
- 17 de mayo, Guadalajara – Arena VFG
- 20 de mayo, Monterrey – Arena Monterrey
Entre el éxito musical y la paternidad
Esta es una etapa de grandes acontecimientos para J Balvin. El colombiano se mantiene motivado por los nuevos rumbos de su carrera profesional, pero también encantado con su faceta como papá del pequeño Río, fruto de su romance con Valentina Ferrer. En diversas ocasiones, el cantante da vistazos de esta faceta a través de sus redes sociales, espacio en el que se deja ver emocionado de cuidar y brindar amor a su primogénito, quien según se aprecia es heredero del carisma de sus padres.
Fue en 2024 cuando con el lanzamiento de su disco titulado Rayo, el cantante expresó lo mucho que ser papá ha logrado dar motivación e impulso a su vida, algo que se ve reflejado en su faceta musical. “Esa es una de las cosas que realmente marca este nuevo álbum. Creo que eso es muy poderoso. También me recuerda que estoy en paz”, dijo el cantante de temas como Reggaeton, I Like It y Con Altura a People. “Sé lo que quiero más que nunca. Cuando nació mi hijo, se encendió un interruptor en mi cerebro que me dijo que tenía que disfrutar de la vida, fijarme en todos los pequeños detalles y estar agradecida por todos ellos…”, agregó en esa charla.
