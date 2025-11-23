Vaniloquio brilla en San Pedro Cholula

*En su edición 32, el grupo Elefante engalanó el Concierto de Campanas*

Desde Puebla

*22 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Como parte del rescate y promoción de las tradiciones de San Pedro Cholula, se llevó a cabo el festival Vaniloquio, que en este 2025 celebró su edición número 32, iluminando de luz y color la Plaza de la Concordia con el tradicional Concierto de Campanas.

Desde las 16:00 horas, actividades culturales y artísticas dieron vida al escenario para enaltecer esta edición, que fue disfrutada por cholultecas y visitantes que arribaron desde temprano para ser testigos del repique de las 14 iglesias participantes.

En punto de las 20:00 horas, el primer cuadro de la ciudad quedó a oscuras, dando paso a velas y antorchas que envolvieron de misticismo la Plaza de la Concordia y marcaron el inicio del Concierto de Campanas, apreciado en silencio por cientos de asistentes.

Tras el espectáculo de fuegos artificiales, la agrupación Elefante se encargó de engalanar la noche interpretando sus más grandes éxitos, poniendo a cantar y corear a las y los presentes, quienes vivieron un momento inolvidable y llenaron de alegría el Vaniloquio 2025.

Al respecto, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, agradeció a cholultecas y visitantes por hacer de esta edición un éxito rotundo, y reiteró que su gobierno mantiene el firme compromiso de rescatar y destacar las tradiciones que fortalecen la identidad de San Pedro Cholula.