Más de 2 mil nuevos empleos entre septiembre y octubre en Puebla capital

– _De acuerdo con datos del IMSS, el municipio mantiene la tendencia de creación de nuevos puestos de trabajo, principalmente en el sector comercio_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 23 de noviembre de 2025.- Entre septiembre y octubre del presente año, en el municipio de Puebla fueron creados 2 mil 341 nuevos empleos, principalmente en el sector comercio, de acuerdo con el más reciente reporte de trabajadores afiliados al IMSS.

Los datos revelan que en el noveno mes del año había 335 mil 14 puestos de trabajo, mientras que para el mes de octubre esa cifra incrementó a 337 mil 355, es decir, que se sumaron 2 mil 341, en todos los sectores.

El secretario de Economía y Turismo del Gobierno de la Ciudad, Jaime Oropeza Casas, detalló que entre los sectores destacados por la generación de nuevos empleos se encuentra el de comercio, que en la comparativa entre los mismos dos meses, reportó mil 280 trabajadores adicionales.

Subrayó, además, durante el mismo periodo la ciudad de Puebla se ubicó en el séptimo puesto en la lista de las 10 capitales del país con más generación de empleos, superando a otras como Querétaro o Chihuahua.

En este sentido, el secretario agregó que para continuar con esta tendencia, el Gobierno de la Ciudad continuará implementando políticas públicas que promuevan las inversiones y el empleo, como Incentiva Puebla y Tu Crédito Imparable, con el objetivo de impulsar la apertura empresas y generación de más empleos.