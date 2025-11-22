Homicida de Carlos Manzo fue asesinado pese a estar sometido; revelan detalles en audiencia

Excelsior

En la primera audiencia de pruebas sobre el asesinato del alcalde Carlos Manzo, el agente del Ministerio Público reveló información clave sobre la muerte del joven agresor Víctor Hugo U., de 17 años, quien fue ultimado por un escolta del edil pese a que ya se encontraba sometido.

De acuerdo con los peritajes, el policía Demetrio N., quien llevaba un año de servicio como custodio del presidente municipal, disparó al menor originario de Paracho en la nuca, a una distancia de apenas diez centímetros. El hecho ocurrió minutos después de que el joven atacara al alcalde con seis disparos que resultaron fatales.

¿Qué declaró el escolta Demetrio N.?

Durante la audiencia, se leyó la declaración del policía municipal, quien aseguró que su intención fue únicamente neutralizar al agresor. Según su versión, pensó que había disparado en el brazo del joven y no en la cabeza.

El escolta relató que le dijo al atacante: “No te muevas”, y agregó que “todo fue rápido”, sin observar a sus compañeros cerca de la escena para someter completamente al agresor.

Sin embargo, el Ministerio Público contrastó esta versión al confirmar que el impacto fue en la nuca y a corta distancia, lo que abre la posibilidad de que el oficial haya decidido ultimarlo pese a que ya estaba controlado.

Detalles del ataque contra el alcalde

Un paramédico identificado como José Ángel, que acudió al lugar para brindar atención inmediata, declaró que los propios policías impidieron acercarse al joven agresor tras resultar herido.

El testigo relató que uno de los escoltas le dijo: “Déjalo”, en tono molesto y con el arma en mano, lo que lo obligó a desistir de brindar auxilio para evitar confrontaciones. El menor finalmente murió en el sitio debido a la herida de bala, sin recibir atención médica.

El Ministerio Público también detalló que el presidente municipal Carlos Manzo recibió seis disparos en un lapso de apenas 1.5 segundos entre cada uno. El quinto impacto, recibido en la espalda baja, perforó el tórax y resultó mortal. El primer disparo, además, hirió a un civil que se encontraba cerca del lugar.