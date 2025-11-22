Supervisan obras en inmediaciones del Estadio Azteca

Excelsior

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México realizó este sábado una supervisión de las obras que se realizan en las inmediaciones del Estadio Azteca, de cara al mundial de fútbol.

Entre las obras, se encuentran la rehabilitación integral, reforzamiento estructural, mantenimiento y renovación de imagen del puente peatonal ubicado frente al estadio.

El desarrollo de la Línea 14 del Trolebús, que conectará Ciudad Universitaria con el Centro de Transferencia Modal Huipulco.

Además del mantenimiento del Parque Roberto Gómez Bolaños.

Estas obras forman parte de un paquete de intervenciones que quedarán como un legado urbano para el sur de la ciudad, contribuyendo a mejorar la movilidad, el espacio público y la calidad de vida de quienes habitan y transitan por esta zona”, indicó la dependencia en sus redes sociales.

Los recorridos fueron encabezados por el titular de la dependencia, Raúl Basulto.

También se evalúan trabajos de reencarpetado, señalética especial para el Mundial y acciones de urbanismo táctico”, agregó la Sobse.

