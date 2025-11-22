Oscar Pistorius es un exatleta paralímpico sudafricano y asesino convicto que actualmente se encuentra en libertad condicional desde el 5 de enero de 2024, después de cumplir casi 11 años de su condena por el asesinato de su novia, Reeva Steenkamp. Desde el Terror Desde el terror: Oscar Pistorius By Redaccion1 / 22 noviembre, 2025 Oscar Pistorius es un exatleta paralímpico sudafricano y asesino convicto que actualmente se encuentra en libertad condicional desde el 5 de enero de 2024, después de cumplir casi 11 años de su condena por el asesinato de su novia, Reeva Steenkamp. Youtube/Fusgo You may also like Dsde el terror: Daniel Arizmendi, “El Mocha Orejas” By Redaccion1 / 15 noviembre, 2025 Desde el terror: Richard Speck By Redaccion1 / 8 noviembre, 2025 Desde el Terror: Charles Cullen, el angel de la muerte By Redaccion1 / 18 octubre, 2025 Desde el terror: Hans Schmidt By Redaccion1 / 11 octubre, 2025 Desde el Terror: Rodrigo Borgia, un papa sin escrúpulos By Redaccion1 / 27 septiembre, 2025 Navegación de entradas En la BUAP se rinde homenaje al artista Samuel McNaught