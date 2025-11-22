Oscar Pistorius es un exatleta paralímpico sudafricano y asesino convicto que actualmente se encuentra en libertad condicional desde el 5 de enero de 2024, después de cumplir casi 11 años de su condena por el asesinato de su novia, Reeva Steenkamp. 

Desde el terror: Oscar Pistorius

By Redaccion1 / 22 noviembre, 2025
Oscar Pistorius es un exatleta paralímpico sudafricano y asesino convicto que actualmente se encuentra en libertad condicional desde el 5 de enero de 2024, después de cumplir casi 11 años de su condena por el asesinato de su novia, Reeva Steenkamp.

Youtube/Fusgo

