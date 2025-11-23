Encabeza Pepe Chedraui Sorteo del Servicio Militar Nacional 2025

– _El secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez señaló que más allá de ser un trámite administrativo, el Servicio Militar Nacional es una responsabilidad social_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 23 de noviembre de 2025.- Para reafirmar el compromiso del Gobierno de la Ciudad con la formación cívica de la juventud poblana, promoviendo valores como disciplina, servicio y responsabilidad social, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib encabezó el Sorteo del Servicio Militar Nacional 2025, en el estadio de béisbol “Hermanos Serdán”, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Alrededor de 7 mil jóvenes se dieron cita para conocer si realizarán o no su servicio militar durante el año 2026, en las instalaciones de la 25 Zona Militar.

Durante el acto, el secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez destacó que “más allá de ser un trámite administrativo, el Servicio Militar Nacional es una responsabilidad social, un deber con la patria y un compromiso con el país”. Subrayó también el valor de la participación juvenil en este proceso que refuerza la identidad nacional.

En este acto estuvo presente Hipólito Salgado González, inspector designado por la 25 Zona Militar, quien supervisó el desarrollo de este ejercicio para la formación cívica y disciplinaria de los conscriptos.

Al evento asistieron también Manuel de Jesús Valenzuela Valenzuela, director Comercial y de Marketing del Club de Béisbol Pericos, y la subsecretaria de Desarrollo Político, María Isabel Merlo Talavera.

*Entrega Pepe Chedraui trabajos de pavimentación en la colonia Santa Cruz Buenavista*

– _Con la intervención de la calle Palmas se beneficia a más de mil 700 habitantes_

– _“Esta obra fortalece la movilidad, impulsa la actividad económica local y garantiza un entorno más seguro para peatones y automovilistas”: Pepe Chedraui_

Puebla, Pue., 23 de noviembre de 2025.- Con una inversión total de 7 millones 162 mil 329 pesos, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, entregó los trabajos de pavimentación de la calle Palmas en la colonia Santa Cruz Buenavista, los cuales beneficiarán a más de mil 700 habitantes de la capital.

Con sede en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, el edil capitalino mencionó que esta obra no solo transforma la imagen urbana; también fortalece la movilidad, impulsa la actividad económica local y garantiza un entorno más seguro para peatones y automovilistas.

“Con esta entrega cumplimos un compromiso fundamental: brindar infraestructura segura, digna y funcional para todas las familias que transitan y viven en esta zona. Por ello, cada metro cuadrado pavimentado representa un avance hacia el bienestar que Puebla merece, y demuestra que, trabajando con responsabilidad y cercanía, podemos lograr resultados concretos”, precisó.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que se intervinieron un total de 5 mil 283 metros cuadrados, a través de acciones de sustitución de drenaje y red de agua potable, construcción de base hidráulica, banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, guarniciones, rampas, colocación de carpeta asfáltica, bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos viales verticales y luminarias, entre otras.

“Como parte de los trabajos colocamos carpeta asfáltica en una longitud de 520 metros con un ancho de vialidad de 8.30 metros”, agregó.

Finalmente, la presidenta de la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, Diana de Bernardo Ramos señaló que la pavimentación de esta vialidad representa un avance significativo en la mejora de la infraestructura local. Por ello, con obras como esta, se demuestra que cuando se trabaja en unidad, se avanza con paso firme hacia un mejor futuro.

“Esta pavimentación de esta calle no solo facilita la movilidad diaria, sino que también fortalece la seguridad, la conectividad y el desarrollo de nuestra junta auxiliar”, añadió.