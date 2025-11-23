Nunca hay que claudicar cuando se trata de defender la justicia: Claudia Sheinbaum

Excelsior

La presidenta de Méxic, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este domingo 23 de noviembre de 2025 un museo dedicado a Benito Juárez, en el centro del Puerto de Veracruz.

Desde sus redes sociales, la jefa de Estado recordó que este 2025 se cumplen 170 años de la expedición de la Ley Juárez, uno de los pilares del proyecto liberal que sentó las bases del Estado laico, limitó los privilegios de las élites e impulsó la igualdad jurídica en el país.

“A 170 años de la expedición de la ley Juárez, inauguramos el Museo Casa Benito Juárez, donde el Benemérito de las Américas vivió en Veracruz con su gabinete durante los años más complejos de la República.

La resistencia frente a los conservadores y el triunfo de Juárez y los liberales mexicanos son hazañas que nos enseñan que nunca hay que claudicar cuando se trata de defender la justicia ante los privilegios”, expusó.

El nuevo museo busca reforzar la memoria histórica sobre el periodo en el que Juárez defendió la República frente a la intervención extranjera y los intereses conservadores.

¿Cuál es la agenda de la presidenta?

Por la mañana, la mandataria también inauguró las instalaciones de la Aduana Norte del Puerto de Veracruz, y visitó la Plaza del Heroísmo, en el puerto.

La doctora Sheinbaum encabezará también este domingo la conmemoración del 200 aniversario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, que dio origen a la Marina Armada de México, en El Fuerte de San Juan de Ulúa.

Posteriormente participará en el retorno a Veracruz del Buque Escuela Cuauhtémoc. La embarcación con decenas de marinos llegó proveniente de Yucatán.