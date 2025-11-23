Berbatov recuerda con admiración a Cuauhtémoc Blanco y a Chicharito

Excelsior

Dimitar Berbatov revivió su fascinación por Cuauhtémoc Blanco, al que describió con un cariño pocas veces reservado para rivales o figuras de otra época, pero también se refirió a Chicharito Hernández, su compañero en el Manchester United: “Nació para meter goles”.

El exdelantero búlgaro, conocido por su elegante juego con los Red Devils y el Tottenham, confesó que Cuauhtémoc Blanco le dejó un impacto profundo.

Berbatov relató que su admiración nació durante el Mundial de Francia 1998, cuando vio al Cuauh por televisión.

Me llamaba la atención, era un delantero con un nombre muy inusual… (Cuauhtémoc) Blanco”, dijo el búlgaro, recordando cómo, desde la distancia, quedaba hipnotizado por su estilo, en una entrevista al periodista Rodrigo Lara, de TNT Sports.

¡Me encantaba verlo! Era muy especial, tenía ese truco con el balón, saltaba, y sabía marcar goles”, añadió.

El exfutbolista también rememoró el histórico enfrentamiento de Bulgaria con México en el Mundial de Estados Unidos 1994, partido que se definió en penales.

Berbatov reflexionó sobre la naturaleza impredecible del futbol: “Todo el país estaba frente a una televisión. Estaba su portero, Campos, muy bueno. Fue un gran éxito para nosotros, desafortunadamente fue contra México. A veces el futbol es una ruleta”.

SUS DÍAS CON CHICHARITO HERNÁNDEZ

Sobre sus días con Chicharito Hernández en el Manchester United, el campeón de goleo de la Premier League 2010-11, señaló: