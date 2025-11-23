Participa la fiscal Idamis Pastor en el programa “Diputado por un día” del Congreso

-Compartió con las y los jóvenes su experiencia en el servicio público

Desde Puebla

Para fortalecer el diálogo con jóvenes estudiantes de diferentes instituciones, interesadas e interesados en conocer la función legislativa y el servicio público, en el Congreso del Estado se llevó a cabo una edición más del programa “Diputado por un día”, con la participación de la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt.

Acompañada por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pavel Gaspar Ramírez y la diputada Norma Estela Pimentel, la fiscal compartió con las y los jóvenes su experiencia en el servicio público; además, celebró que existan este tipo de espacios que impulsan el diálogo, el aprendizaje y la participación activa de las juventudes.

Durante su mensaje, el diputado presidente, Pavel Gaspar Ramírez, habló sobre su experiencia antes de convertirse en diputado de la LXII Legislatura y de su compromiso con los diferentes grupos sociales, así como de los valores que guían su función: honestidad, sencillez, congruencia y respeto.

En tanto, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez destacó que promover la participación juvenil es apostar por un futuro más consciente y comprometido con el bienestar de la sociedad.