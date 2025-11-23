Velador de obra fue ejecutado a balazos en Texmelucan

Desde Puebla

Un velador de obra fue ejecutado a balazos por desconocidos en el municipio de San Martín Texmelucan.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en el libramiento a San Juan Tuxco.

EL propio dueño de la propiedad encontró al masculino herido de bala, alertó a los números de emergencia por una ambulancia.

Autoridades presumen un intento de asalto fallido.

