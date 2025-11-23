Poblanos se manifiestan en las calles del zócalo; exigen trato justo para trabajadores

María Huerta
Integrantes del Frente Nacional X las 40 Horas se manifestaron en la avenida Reforma Dirección al Zócalo de Puebla, a fin de exigir una vida digna.
Cerca de 40 personas marcharon con pancartas en mano bajo la leyenda, “también tenemos derecho al ocio, 40 horas ya; estudiar no sólo trabajar”, así como gritos como “trabajar para vivir, no vivir para trabajar”, exigieron a los gobiernos un trato justo para los trabajadores.
Pidieron sea ya una realidad la jornada de 40 horas, con salarios justos.
