Poblanos se manifiestan en las calles del zócalo; exigen trato justo para trabajadores

María Huerta

Integrantes del Frente Nacional X las 40 Horas se manifestaron en la avenida Reforma Dirección al Zócalo de Puebla, a fin de exigir una vida digna.

Cerca de 40 personas marcharon con pancartas en mano bajo la leyenda, “también tenemos derecho al ocio, 40 horas ya; estudiar no sólo trabajar”, así como gritos como “trabajar para vivir, no vivir para trabajar”, exigieron a los gobiernos un trato justo para los trabajadores.

Pidieron sea ya una realidad la jornada de 40 horas, con salarios justos.