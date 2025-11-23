En BUAP Librerías llegó la hora mágica de los libros

- Un programa orientado a niños de 3 a 10 años, para fomentar la lectura
Desde Puebla
La hora mágica de los cuentos llegó a la BUAP, donde “cuentacuentos” y autores navegan con los más pequeños por el mar de los libros: Un programa de BUAP Librerías que busca despertar en los niños de 3 a 10 años el placer de la lectura.
Este fin de semana, la “cuentacuentos” Elilyz leyó para los pequeños navegantes varias lecturas, a través de las cuales disfrutaron de historias llenas de imaginación, y sus padres y abuelos que los acompañaron se dieron la oportunidad de volver a ser niños.
Cada sábado, hacia las 12:00 horas, BUAP Librerías los espera con una nueva expedición de lecturas.
