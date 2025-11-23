Celebra la Orquesta Sinfónica de la BUAP su 20 aniversario con concierto en el Complejo Cultural Universitario

En el Teatro del CCU la OSBUAP reafirmó su papel como uno de los proyectos artísticos más importantes de la institución

Desde Puebla

Con un programa preparado especialmente para esta ocasión, la Orquesta Sinfónica de la BUAP (OSBUAP) conmemoró 20 años de actividad ininterrumpida, tiempo en el que ha acompañado producciones escénicas, presentaciones corales, recitales didácticos y colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, llevando la música sinfónica a todo público.

Para esta gala, la Orquesta contó con la dirección del Maestro Guillermo Villarreal, invitado especial, quien compartió su cercanía con la institución. “Mi relación con la BUAP tiene más de 20 años. Siempre es un gusto volver, porque Puebla posee una riqueza cultural y musical enorme. Y que una universidad impulse y sostenga una orquesta sinfónica habla de su grandeza y visión. Felicidades por este vigésimo aniversario y por todos los que vienen”.

La velada también contó con la participación del maestro Abraham Morales, solista invitado.

Durante el concierto “20 años juntos” la OSBUAP presentó un programa de tres obras monumentales: la Obertura de Oberon, el Primer Concierto para Piano de Beethoven y la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. Un recorrido musical que permitió apreciar el brillo de todas las familias de la orquesta, desde las cuerdas hasta los metales y la percusión, luciendo tanto al ensamble completo como cada sección de manera individual.

En el evento también se entregaron reconocimientos a miembros fundadores que han acompañado este proyecto desde sus inicios, como los maestros Gil Amado Olivares, Guadalupe Rebollo y Horacio Flores. De igual manera, fueron reconocidos el propio maestro Villarreal y el maestro Morales.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando la misma Orquesta sorprendió al director del Complejo Cultural Universitario y uno de los impulsores de la OSBUAP, Flavio Guzmán Sánchez, entregándole un reconocimiento por su visión, apoyo y entrega a lo largo de estos años.

El concierto cerró entre aplausos, ovaciones y la emoción de celebrar un proyecto que sigue creciendo y consolidándose como un referente musical de la BUAP y de Puebla.