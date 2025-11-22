Dos hombres muertos y una mujer herida tras accidente sobre la Vía Atlixcáyotl

Desde Puebla
Durante la madrugada de este sábado se registró un fuerte accidente en la Vía Atlixcáyotl, a la altura de Bosques de Angelópolis y la agencia Honda.
El saldo fue de dos hombres sin vida y una mujer lesionada.
El auto tipo Subaru tenía placas de Tlaxcala, quedó estrellado en un poste.
Los ultimos reportes indican que el exceso de velocidad originó este fatal percance.
